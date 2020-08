Van der Bruggen ziet potentieel ondanks die ene zure nederlaag: "Met 7 op 12 in elke 4 matchen dicht bij goeie positie"

Een bezoek aan Cercle Brugge heeft Hannes Van der Bruggen wel vaker mooie herinneringen opgeleverd. In augustus 2019 hielp de middenvelder met een doelpunt KVK op weg naar een 1-3-zege. Zaterdag won Kortrijk opnieuw in het Jan Breydelstadion.

Coach Vanderhaeghe had aangegeven dat de mogelijkheden op de zijkanten lagen en had ook de tactiek hieraan aangepast. "Ik denk dat we nu iets meer volk op de flanken hadden en iets hoger vleugels konden spelen ", aldus Van der Bruggen. "In onze vorige match deed één iemand de ganse flank. Nu hadden we iets meer slagkracht. We waren gebriefd dat daar de ruimtes lagen."

Zuur verlies tegen Waasland-Beveren

Dan moet je het natuurlijk nog zo kunnen uitvoeren dat die ruimtes ook benut worden. "We hebben dat goed gedaan, zeker in de tweede helft. We moeten alleen sneller de 0-2 maken." Met twee overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag kan KVK na vier speeldagen een aardig rapport voorleggen. "Die nederlaag tegen Waasland-Beveren, die smaakt wel nog altijd zuur."

Het had inderdaad nog beter kunnen zijn, maar de Kerels staan alleszins tussen de mensen en hebben hun start niet gemist. "Een 7 op 12 is zeker niet slecht. Aan ons om dit verder te zetten. Met een 7 op 12 in elke vier wedstrijden kom je heel dicht bij een goeie positie in het klassement op het einde. Het is nu uitkijken naar de volgende wedstrijden."