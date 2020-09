Nordin Jackers keert terug naar Waasland-Beveren: "Zie al veel vooruitgang tegenover vorig jaar"

Nordin Jackers, overbodig bij Racing Genk, vond vorige week onderdak bij Waasland-Beveren. De doelman tekende een contract voor drie seizoenen met optie bij de Waaslanders, waarvoor hij ook vorig seizoen al op uitleenbasis uitkwam.

De 23-jarige doelman is opgelucht dat hij een oplossing vond voor zijn uitzichtloze situatie bij Racing Genk. "Genk maakte me meteen duidelijk dat ze voor Vukovic en Vandevoordt kozen. Ik heb me niet laten opjagen. Er werden onderhandelingen gevoerd met onder meer KV Oostende en Cercle Brugge. Ik bleef rustig, al was het me niet altijd duidelijk waarom de clubs er niet uit geraakten", vertelt Jackers in HLN.

Uiteindelijk was het Waasland-Beveren dat Jackers een reddingsboei toewierp. "Ik ben hier amper een week, maar ik merk veel vooruitgang", aldus Jackers.

"Dit voelt als thuiskomen, ook vorig seizoen werd ik hier altijd heel hartelijk ontvangen. De vorige campagne was erg moeilijk, maar ik beschouw dat vooral als een aaneenschakeling van leermomenten. Nu wil ik vooral vooruit kijken, ik ben blij dat ik me weer kan gaan bewijzen."