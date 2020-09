Technische problemen bij Anderlecht zorgen voor grote frustraties supporters

Vanaf 12u deze middag konden er tickets gereserveerd worden voor de thuiswedstrijd van Anderlecht tegen Cercle Brugge. Dat liep echter in de soep omdat het systeem crashte.

Anderlecht heeft een 3.000 tickets voor de supporters in de aanbieding voor de match van zondag tegen Cercle. Na zo lang wachten wou natuurlijk iedere abonnee er zo snel mogelijk bij zijn om zijn plaats te reserveren, maar dat deed het online systeem crashen. Vele fans zaten zo gefrustreerd te wachten om als eerste binnen te geraken.

De oplossing van Anderlecht om alles via de club te doen, valt trouwens niet in goeie aarde bij vele supportersclubs. Nog voor de vergadering tussen bestuur en Fan Board van vorige week was door de club beslist dat elke fan zich apart moest aanmelden om tickets te kunnen kopen.

De supportersclubs hadden echter een voorstel om het te organiseren in samenwerking met hen, maar dat werd van de hand gewezen. Ook voor de volgende thuiswedstrijden tegen Eupen en OHL zou hetzelfde systeem gebruikt worden.