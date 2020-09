'Beerschot gaat, via omweg, met Club Brugge-doelwit aan de haal'

Beerschot staat op het punt om een zevende zomertransfer af te ronden. Centrale middenvelder Ismaila Coulibaly zou via zusterclub Sheffield United overkomen naar het Kiel.

Sheffield United en Beerschot zijn aan elkaar gerelateerd door de aandelen die Prins Abdullah Bin Mosaad bij beide clubs heeft. Straks kan Beerschot ook op transfervlak profiteren van die band.

Club Brugge en Galatasaray

De Engelse club is van plan om Ismaila Coulibaly aan te trekken om hem dan meteen op uitleenbasis naar Beerschot te sturen, weet Gazet van Antwerpen. Coulibaly is een 19-jarige centrale middenvelder die al twee jaar meedraait bij de Deense eersteklasser Sarpsborg 08.

Zo kan de Antwerpse club zich versterken met een speler die ook bij Club Brugge en Galatasaray in beeld was. Bij Sheffield zou hij overigens niet in actie kunnen komen omdat hij geen recht heeft op een werkvergunning.