'Blessure van Cobbaut komt niet alleen ongelegen voor Anderlecht, maar het kost de verdediger ook droomtransfer'

Elias Cobbaut ligt in de lappenmand met een zware enkelblessure. Dat is niet alleen slecht nieuws voor zijn sportieve ambities, maar ook zijn toekomst ziet er plots helemaal anders uit. De verdediger was namelijk op weg naar de Serie A.

In de wedstrijd tussen KV Oostende en RSC Anderlecht liep Elias Cobbaut een gebroken enkel op. De revalidatieperiode wordt geschat op zo’n vier maanden. Weg basisplaats bij paars-wit? Weg EK-droom met de Rode Duivels? En weg droomtransfer. Il Messaggero weet namelijk dat Cobbaut heel dicht bij een overgang naar SS Lazio stond. Het spreekt voor zich dat de Romeinen niet van plan zijn om een risico te nemen en hem meteen te halen. De coronacrisis heeft niet meteen voor een extra spaarpot gezorgd. Géén extra miljoenen voor paars-wit Ook voor Anderlecht is het afspringen van een transfer een domper. De Belgische recordkampioen zit dan wel héél dun in verdedigers, maar het profiel van Cobbaut - een centrale, linksvoetige verdediger én Belgisch A-international - is dezer dagen veel geld waard.