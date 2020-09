Gaat Hendrik Van Crombrugge Champions League spelen? Een club uit de Ligue 1 toont interesse

Hendrik Van Crombrugge is een van de meest waardevolle spelers van de Anderlecht-kern. Toch zou een mooi bod misschien niet meteen naar de prullenmand worden verwezen bij paars-wit.

De kans dat Anderlecht een van zijn basisspelers laat vertrekken voor 5 oktober is niet onbestaande. De club zit niet in de luxepositie om een fantastisch bod naast zich neer te leggen. Dat gaf Vincent Kompany aan na de match tegen Oostende: "Niemand is ontransfereerbaar."

Ook Hendrik Van Crombrugge niet? Het bestuur weigerde deze zomer zijn contract te verlengen/verbeteren en dat heeft een bepaalde sfeer geschept. De doelman is niet het type dat een vertrek gaat afdwingen, maar als er voor hem een interessant bod binnen sijpelt, zal hij sneller de neiging hebben om toe te happen.

Ligue 1 en... Champions League

Dat interessant bod kan nog tot 4 oktober middernacht worden uitgebracht. Stade Rennais staat op het punt om zijn doelman Édouard Mendy aan Chelsea te verliezen en volgens onze informatie stelt de club een shortlist op. Op nummer 1 staat Alphonse Aréola (PSG), vorig seizoen nog de doublure van Thibaut Courtois bij Real Madrid. Maar Aréola trekt waarschijnlijk naar Fulham.

Rennes moet dus naar andere profielen kijken en daartoe behoort Hendrik Van Crombrugge. Hij past in het plaatje bij de Franse club en zij hebben er het geld voor. Onder meer dankzij de rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League.

Voor Van Crombrugge zou het ook geen verkeerde stap zijn. Het team mikt op de Europese plaatsen in een van de 'Grote 5' competities in Europa en neemt deel aan het Kampioenenbal. Voorlopig is er nog geen bod uitgebracht of contact geweest, maar de mercato is ook nog niet voorbij...