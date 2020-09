OFFICIEEL: Cercle Brugge plukt centrale middenvelder weg uit The Championship

Cercle Brugge heeft haar middenveld versterkt met Leonardo Da Silva Lopes. De Portugese middenvelder komt over van Hull City, een club uit de Engelse tweede klasse. Hij tekende een contract voor vier seizoenen bij Cercle Brugge.

Leonardo Da Silva Lopes is 21 jaar oud en hij kwam het voorbije seizoen uit voor Hull City. Daar speelde de centrale middenvelder 44 wedstrijden in alle competities samen. Daarin scoorde hij 2 doelpunten en gaf hij 4 assists.

Nu gaat de jonge Portugees in België aan de slag, want hij heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Cercle Brugge. Leonardo Da Silva Lopes is centrale middenvelder die vooral defensief is ingesteld.