Van Eetvelt over situatie Vanden Borre: "We stellen vast dat het niet heeft gewerkt"

Anthony Vanden Borre traint tot nader order mee bij de beloften van Anderlecht. Tot nu was hij altijd bij de A-kern, maar hij kon zijn fysiek niveau niet tot op het gewenste peil brengen. Karel Van Eetvelt laat wel weten dat de club hem niet laat vallen.

Vanden Borre kreeg kansen, maar de pijnlijke vaststelling is dat drie jaar niet op niveau spelen zijn onuitwisbare sporen heeft nagelaten. "We hebben maanden met Anthony gewerkt, maar we stellen vandaag vast dat het tot nu toe niet gelukt is", aldus CEO Karel Van Eetvelt.

Vanden Borre blijft dus wel aangesloten aan een minimumcontract en er blijft altijd dat schijntje hoop. "Ik heb altijd gezegd: als er één het kan, is het wel Vanden Borre. Hij blijft deel uitmaken van de club en we willen hem zo lang mogelijk bij Anderlecht houden."

"Maar die drie jaar zonder profvoetbal spelen hem parten, zeker op zijn leeftijd. Hij kan nog een rol krijgen binnen de club, maar je moet hem zelf vragen hoe hij dat ziet. Met zijn parcours kan hij onze jonge gasten onbetaalbare raad geven. Hij is nog niet afgeschreven, maar kan ook in een adere functie in de club misschien terecht."