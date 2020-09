Kompany laat duidelijk blijken wie hij als vervanger van Cobbaut ziet: "We hebben die ervaring nodig"

De verdediging van Anderlecht heeft wel al een paar klappen gehad. In afwachting van een nieuwe centrale verdediger moet het uitvallen van Elias Cobbaut opgevangen worden. Het lijkt duidelijk dat Vincent Kompany vooral met één jongen - die nochtans afgeschreven leek - in zijn hoofd zit.

Anderlecht heeft wel nog een paar opties hoor. Marco Kana een rij achteruit trekken of Kyllian Sardella - die goed inviel tegen Oostende - gewoon zetten. Maar dat zou wel betekenen dat Anderlecht nog minder ervaring op het veld heeft staan en gezien de vele punten die al in de eindfase van een wedstrijd werden weggegeven, is dat niet echt een optie.

De ploeg voor zondag staat nog niet helemaal op papier, maar de kans is groot dat Ognjen Vranjes daarop komt te staan. "We zoeken een verdediger met métier. Vergeet niet dat we de wedstrijd tegen Oostende afmaakten met vijf jongens van minder dan 19 op het veld."

Zag je wie ik als 17-jarige rond mij had staan?

Vranjes is meer die pure verdediger, die ook kan leiding geven. "Kijk, ik heb veel verhalen over hem gehoord sinds ik hier ben. Maar wat ik zie op training is een superprofessionele speler die alles geeft. Hij kan ons iets bijbrengen. Hij was de voorbije weken licht geblesseerd, maar gasten met zijn ervaring op het hoogste niveau hebben we niet al te veel rondlopen."

Kompany weet ook hoe belangrijk dat is. "Iedereen was lyrisch toen ik debuteerde als 17-jarige, maar zag je wie ik rond mij staan had? Dat waren allemaal jongens die al titels gewonnen hadden. Ik had enkel ervaring rond mij. Dat hebben die jonge spelers nodig. We hebben meer ervaring nodig, maar we werken eraan."