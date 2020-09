Verheyen krijgt gelijk over Vanden Borre: "Dat verval komt snel, dat heeft niets te maken met zijn talent of leeftijd"

Toen Anderlecht aankondigde dat het Anthony Vanden Borre een kans ging geven, had analist Gert Verheyen al zijn bedenkingen. Nu krijgt hij gelijk dat het voormalige toptalent drie jaar niet spelen niet kan goedmaken.

Verheyen weet hoe snel je het niveau kan kwijtraken. "Onderschat niet het niveau om zomaar eventjes in eerste klasse mee te sjotten. Dat heeft niets met zijn talent of leeftijd te maken. Wel met ritme. Ik ben op mijn 49ste conditioneel wel in orde door te fietsen, maar dat wil niet zeggen dat ik morgen weer kan sjotten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Dat verval komt snel. Ik heb na mijn loopbaan nog een jaar gespeeld bij ­Surfers Paradise, in het bedrijfsvoetbal. In mijn hoofd controleerde ik een bal en was ik daar ineens mee weg, maar mijn voeten dachten daar anders over. Dat is niet zo geestig. Net zomin als mannen die negentig minuten achter je gat lopen en ­tegen je poten stampen omdat je een ex-prof bent.”