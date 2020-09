Hayen trekt aan alarmbel bij Waasland-Beveren: "Heb onmiddellijk inzetbare spelers nodig"

Wie zal de boter gegeten hebben als Waasland-Beveren binnenkort weer helemaal onderaan bengelt? Trainer Nicky Hayen? Dat zou in dit geval volkomen onterecht zijn, want hij smeekt al weken om broodnodige versterking.

Gisteren zag hij dan ook nog sterkhouder Max Caufriez naar STVV vertrekken. "De kern is op dit moment heel klein", aldus Hayen. “We verwachten spelers bij en hebben nu nog drie weken om een competitieve ploeg te bouwen. Er liggen heel wat namen op tafel.”

Misschien wordt het wachten tot de overname is afgerond. Met Miguel Torrecilla kwam er wel al een technisch directeur. “Hij weet ook dat er ervaring bij moet komen. Voor mij hoeven dat niet per se Belgen te zijn, maar ik wil spelers die meteen inzetbaar zijn. Als die nieuwe spelers uit een rode zone komen, moeten die eerst twee weken in quarantaine. Dan kijk je al meteen naar de volgende interlandperiode eer je die kan inpassen.”