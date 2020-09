Didillon over Genks toptalent: "In de Champions League zag je dat het nog wat te vroeg was"

Thomas Didillon is na een half seizoen Genk nu bij Cercle Brugge terechtgekomen. Uit zijn Limburgse periode houdt hij enkel goeie herinneringen over, ondanks dat ze de optie op hem niet lichtten.

Maar van ontgoocheling was geen sprake. "Ik hield er een voldaan gevoel aan over. Het had mooi kunnen zijn als ik mijn carrière daar had kunnen verderzetten, maar een club moet in de eerste plaats aan zichzelf denken. Liefdadigheid bestaat niet in het voetbal. Genk heeft een strategie met de jonge Maarten Vandevoordt en Danny Vukovic en dat respecteer ik. Ik apprecieerde dat ze het mij eerlijk in mijn gezicht hebben gezegd", klinkt het in HBvL.

Bij Genk leerde hij de jonge Maarten Vandevoordt kennen. Volgens Genk het grootste doelmannentalent sinds Thibaut Courtois. “Het is een jonge doelman met veel kwaliteiten, maar in de matchen die hij krijgt, zal hij moeten presteren. Ik ben niet ongerust dat hij dat niet zal leren, maar je mag jonge doelmannen ook niet verbranden. Maarten speelde vorig seizoen in de Champions League en je zag dat het nog een beetje te vroeg was.”