Montanier komt terug op domme uitsluiting Nivolas Gavory : "Mijn groep zal hier lessen uit trekken"

Standard leed op Den Dreef haar eerste nederlaag van het seizoen (1-0). De wedstrijd kon beide kanten uit, maar viel uiteindelijk naar de Leuvense kant. De domme tweede gele kaart van Nicolas Gavory brak de Rouches zuur op.

Na een uur spelen trok Nicolas Gavory Xavier Mercier neer ter hoogte van de middenlijn. De ref was onverbiddelijk en stuurde de Franse linksachter van de Rouches met zijn tweede geel karton naar de kleedkamers. Een kantelpunt, want net als in de eerste begon Standard ook goed aan de tweede helft.

"Ik ben zeker niet boos op hem, ik verwijt hem niets. Maar hij is oud en wijs genoeg om zich te beheersen als hij al geel achter zijn naam heeft staan. Maar dat is, in een intense wedstrijd met veel emoties, niet altijd evident. Nicolas heeft spijt van die actie, maar wij verwijten hem niets. Deze groep is solidair en voor hen is dit een les voor de toekomst. Ze moeten slimmer gaan voetballen wanneer ze al met geel geboekt staan", aldus Philippe Montanier.

Ook Obbi Oulare, die heel veel werk verrichte, nam het op voor zijn ploegmaat. "Met tien tegen elf... dat is altijd moeilijk. Nico (Gavory) is bezig aan zijn tweede seizoen hier en het is de eerste keer dat hem dit overkomt. Fouten gebeuren nu eenmaal. Trouwens, het stond na die rode kaart nog steeds 0-0 en ook wij kregen nog kansen. Maar wat zeker is: we zouden een heel andere wedstrijd gekregen hebben als we met elf tegen elf konden spelen", vertelt Oulare, die de voorkeur kreeg op Avenatti.