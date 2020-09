Montanier met de handen in het haar na nederlaag in OHL: "Het zal bricoleren worden"

OHL riep Standard zaterdagavond een halt toe aan Den Dreef. In een gelijkopgaande match volstond een doelpunt van Kamal Sowah voor de zege. Extra zuur voor Standard was het uitvallen van Maxime Lestienne (blessure) en Nicolas Gavory (2x geel).

Het moest er ooit van komen. De Rouches leden aan Den Dreef de eerste nederlaag van het seizoen op speeldag 5. "De ontgoocheling is groot, want we begonnen erg goed aan de wedstrijd. Een vroeg doelpunt had ons op rozen kunnen zetten. Daarna werd de partij wel evenwichtiger", analyseert Philippe Montanier.

Op het uur verloor Standard bovendien ook nog Nicolas Gavory met een tweede gele kaart. "Dat was moeilijk, met tien tegen elf. Maar ook dan hadden we nog meer balbezit en enkele grote kansen. Logisch dus dat ik hier gefrustreerd zit. Anderzijds zag ik een goede spirit bij mijn spelers. Ze hebben alles gegeven om nog een punt uit de brand te slepen", aldus de Franse T1 van Standard.

En er was naast de nederlaag nog slecht nieuws te rapen bij Standard: het uivallen van Maxime Lestienne en de schorsing van Nicolas Gavory. "Zo'n zaken maken deel uit van een seizoen. Hopelijk is de blessure van Maxime niet al te ernstig", aldus Montanier, die ook Gavory volgende speeldag zal moeten missen.

"We zullen moeten bricoleren, dat is duidelijk. We wisten dat de spoeling flankverdededigers erg dun was en kruisten onze vingers dat er hen niets overkwam. Twee flankverdedigers is onvoldoende om een seizoen door te komen, we zijn op zoek naar een aanwinst voor die positie", verklapt Montanier.