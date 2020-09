Mooi gebaar en/of gewoon terecht? Fans van KV Mechelen verkiezen Aster Vranckx tot man van de match

De man die zich tot matchwinnaar had kunnen kronen tijdens KV Mechelen - KV Oostende, en dat op knullige wijze naliet, is wel uitgeroepen tot man van de match.

De fans van KV Mechelen hebben Aster Vranckx uitgeroepen tot man van de match na de 0-1 nederlaag tegen KV Oostende. De 17-jarige middenvelder liet een niet te missen kans liggen, maar werd niets verweten door zijn trainer en ploegmakkers.

Dat komt wellicht omdat hij de sterkste man was op het Mechelse middenveld. Er valt dus weinig in te brengen tegen die verkiezing tot man van de match én het is een bemoedigend gebaar van de Mechelse supporters. In de toekomst gaan ze immers nog veel plezier beleven aan Vranckx.