Ex-speler van Charleroi op weg naar KV Oostende

Malick Keita, een 19-jarige middenvelder die momenteel zonder club zit, omdat hij mocht vertrekken bij Charleroi, heeft bijna een nieuwe club gevonden. Hij zou namelijk op weg zijn naar KV Oostende.

Malick Keita (19) was in april einde contract bij Charleroi en de Belgische club besloot om zijn contract niet te verlengen. Keita, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Francs-Borains (tweede amateurreeks), zou wel opnieuw in 1A terecht kunnen.

Volgens La Dernière Heure zou hij namelijk een contract kunnen tekenen bij KV Oostende. De middenvelder heeft al de kans gekregen om maandag voor de beloften van KV Oostende te spelen.