Na Cercle springen nu ook buurtbewoners in de dans tegen nieuw stadion Club Brugge: "Zal probleem enkel aanscherpen"

De stadionplannen van Club Brugge zijn helemaal af, maar het nieuwe stadion staat er nog (lang) niet. Want er is tegenkanting.

De buurtbewoners van Sint-Andries laten momenteel flyers en campagnes rondgaan tegen het nieuwe stadion op de site aan de Doornstraat en Olympialaan. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws, dat flyers kon inkijken.

"Vandaag kampt het Jan Breydelstadion met zijn 27.300 zitplaatsen al met grote problemen inzake mobiliteit en buurtoverlast. Een nieuw stadion zal dat enkel aanscherpen", klinkt het bij 'Leefbaar Sint-Andries' in een bericht.

Crowdfunding

De werkgroep wil nu via een crowdfunding 25.000 euro inzamelen om de erelonen van advocaten te kunnen betalen om de procedure rond het nieuwe stadion te laten stilleggen of aanpassen. Dat zal sowieso voor vertraging zorgen in het dossier.

Een paar weken geleden had ook Cercle Brugge zich al geroerd in de debatten, omdat zij van het stadsbestuur de belofte hadden gekregen te mogen blijven spelen waar ze speelden. En dat zou niet kunnen als er op de site van Olympia gebouwd wordt aan een nieuw stadion.