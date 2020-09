Komt Frank Vercauteren weer in beeld na trainersontslagen bij Belgische topclubs?

Racing Genk is op zoek naar een hoofdtrainer na het ontslag van Hannes Wolf en Frank Vercauteren zit zonder job nadat hij zijn plaats moest afstaan aan Vincent Kompany. Soms moet je het niet te ver zoeken: is één plus één straks doodgewoon twee?

Is Frank Vercauteren op zijn 63e nog bereid om het bij een Belgische topclub te proberen? Vorig seizoen was hij in het project van Anderlecht gestapt en als hij zijn contract had uitgezeten was het wellicht zijn laatste uitdaging geweest.

Maar Vincent Kompany kondigde sneller dan verwacht zijn spelerspensioen aan, waardoor Vercauteren plaats moest maken voor de nieuwe T1. Ondertussen heeft een van zijn ex-clubs de start gemist. Komt KRC Genk straks bij Vercauteren uit als coach?

Met Wolf hadden ze een jonge trainer gekozen die de competitie niet kende. Dat gebeurde middenin het seizoen en nu zitten de Limburgers in een gelijkaardige situatie. Durven ze het nog eens aan om een onbekende naar de Jupiler Pro League te halen of kiezen ze voor iemand die zijn pluimen al verdiend heeft?

In dat laatste geval is Vercauteren zeker een optie. Tot enkele geleden was hij nog als trainer aan de slag in de JPL en in het verleden heeft hij successen geboekt, mét KRC Genk. In 2011 loodste hij de club naar de landstitel.