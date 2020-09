Het trainerskerkhof van Genk: op Clement na minstens 2 trainers per seizoen

Trainer worden bij Racing Genk, het is stilaan een risicoberoep geworden. Op Philippe Clement na hield geen enkele trainer het een volledig seizoen vol bij de Limburgers.

Peter Maes in 2015/2016 was de laatste trainer die het een volledig seizoen kon uitzingen bij Racing Genk. Genk werd toen 4e na de play-offs. Maar de jaren erna (en ervoor) was de Cristal Arena een trainerskerkhof.

In december 2016 werd Peter maes ontslagen bij Racing Genk. Het was de eerste keer in zijn carrière dat Maes ontslagen werd. Genk stond bij het ontslag van Maes op de 9e plaats. Maes werd vervangen door de onbekende Albert Stuivenberg, een leerjongen van Louis van Gaal bij Manchester United. Play-off 1 werd niet meer gehaald, maar Genk stootte wel knap door naar de kwartfinales van de Europa League.

Stuivenberg begon in het seizoen 2017/2018 met een propere lei om de Limburgers richting play-off 1te loodsen. Maar, opnieuw in december, moest de bestuurskamer opnieuw ingrijpen. Na een gelijkspel tegen Eupen rolde de kop van de Nederlander. Hij werd vervangen door Philippe Clement die van Waasland-Beveren overkwam. Genk haalde wel play-off 1 en werd 5e.

Clement is de enige van dit lijstje die een seizoen kon volmaken bij Racing Genk. Hij deed dat ook niet zomaar want Clement loodste Genk naar de titel. Daarna vertrok Clement naar Club Brugge, een andere ex-club van hem die hem na aan het hart ligt.

Vorig seizoen vatte Felice Mazzu het seizoen aan als trainer van Racing Genk. Mazzu kon met Charleroi enkele adelbrieven voorleggen binnen het Belgisch voetbal. Er werd enkel getwijfeld aan zijn manier van spelen dat wat meer defensief en counterend is terwijl Racing Genk meer aanvallend spel wou. Maar na een slechte periode werd Mazzu op 12 november ontslagen. Hij werd vervangen door Hannes Wolf. Door een geannuleerde competitie eindigde Genk op plaats 7. Op de laatste speeldag hadden ze zich nog kunnen plaatsen voor play-off 1.

Over het huidige seizoen valt nog niet veel te schrijven, behalve dat Racing Genk allesbehalve goed aan het seizoen begonnen is. Met een povere 5/15 kon Hannes Wolf niet het voetbal op de mat brengen dat ze in de Genkse bestuurskamer graag zien. Er werd te vaak van systeem gewisseld tijdens een wedstrijd om nog logisch te kunnen verklaren en ex-kapitein Dewaest werd naar de B-kern gestuurd.

Voor Maes

Peter Maes was in 2015/2016 dus de laatste die het een seizoen volhield bij Racing Genk. Maar de jaren ervoor liep het ook niet echt van een leien dakje. In het seizoen ervoor werd Emilio Ferrera al eind juli ontslagen en vervangen door Alex McLeish. Het jaar daarvoor had Ferrera overgenomen van Mario Been die ontslagen was.

U hoort het, trainer worden van Racing Genk is ondertussen een risicoberoep geworden.