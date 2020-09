Waasland-Beveren heeft twee spelers van Norwich op het oog

Waasland-Beveren wil de kern graag nog wat versterken om zich te wapenen in 1A. De hekkensluiter van het vorige seizoen kijkt daarom naar Engeland.

Zo weet Het Nieuwsblad dat Waasland-Beveren graag twee spelers wil huren van het gedegradeerde Norwich. Het gaat over Danel Sinani en Melvin Sitti.

Die eerste kwam pas afgelopen zomer over van Dudelange F91. De voorbije jaren was hij een van de smaakmakers in de Luxemburgse competiie en wou zijn kans eens hogerop wagen. Om toch nog wat ervaring op te doen wil Norwich de 23-jarige Sinani graag nog een jaartje uitlenen.

Sitti is een Franse middenvelder van nog maar 20 jaar oud. Hij kwam in januari al aan bij Norwich, maar werd de resterende helft van het seizoen nog uitgeleend aan zijn oude club, Sochaux.

Beide zouden dus nog wat ervaring kunnen opdoen en Waasland-Beveren heeft zich bij de Engelse club gemeld als potentiële werkgever.