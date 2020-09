'Na Tau, Nmecha en Bundu jaagt Anderlecht op nog een aanvaller: spits met 15 goals in 16 matchen wil naar Brussel komen'

Al drie aanvallend ingestelde spelers hebben deze zomermercato een contract bij RSC Anderlecht getekend, maar paars-wit heeft er nog een op het oog.

Mustapha Bundu is de flank van Anderlecht komen versterken en met Percy Tau en Lukas Nmecha kreeg Vincent Kompany ook nog twee centrale aanvallers. Toch is er ruimte voor nog een talentvolle spits.

Zo zou paars-wit een oogje hebben op Tolu Arokadare, een 19-jarige spits die actief is in de Letse competitie. Volgens Het Nieuwsblad wil FC Valmiera, zijn werkgever, hem niet laten gaan, terwijl de Nigeriaan juist wel naar Anderlecht wil.

Arokadare is overigens goed bij schot in 2020. Sinds de start van de competitie midden juni heeft hij al 15 keer gescoord in 16 wedstrijden.