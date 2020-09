Thorup wordt in verband gebracht met Genk én is klaar om de draad weer op te pikken: "Trots dat mijn naam opduikt"

Jess Thorup werd een kleine maand geleden de laan uitgestuurd bij KAA Gent na tegenvallende resultaten in de beginfase van de competitie. De Deen heeft de klap verwerkt en wordt nu ook al genoemd als de opvolger van Hannes Wolf bij KRC Genk.

De 50-jarige is teruggekeerd naar Denemarken en reageerde bij Het Laatste Nieuws op de geruchten omtrent Racing Genk. "Ik geef nooit commentaar op geruchten. Ik voel me wel een beetje trots dat ik opduik in de geruchten. Het betekent dat ik de twee voorbije jaren goed gewerkt heb", aldus Jess Thorup.

Of het nu uiteindelijk Genk wordt of een andere club, de ex-trainer van Gent voelt zich wel klaar voor een nieuwe uitdaging. "Ik ben klaar met mijn ontslag bij Gent. Ik voel de drang en de energie om weer aan de slag te gaan. Dat mag uiteraard in België zijn", besloot hij.