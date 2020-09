Fashion Sakala matchwinnaar bij KV Oostende met twee doelpunten: "Ik wil meer doelpunten scoren dan het voorbije seizoen"

KV Oostende heeft deze middag een indrukwekkende zege geboekt tegen OH Leuven. Het werd 3-1 na twee doelpunten van Sakala en een doelpunt van Gueye. Na de match was Sakala zeer tevreden met zijn twee doelpunten.

Fashion Sakala heeft er een sterke wedstrijd opzitten. De aanvaller was een gesel voor de defensie van OH Leuven en kon twee keer scoren. "Ik ben zeer blij. Het is leuk om de ploeg zo te zien voetballen. Het was zeer goed vandaag en het was belangrijk om twee wedstrijden op rij te winnen", aldus de spits na de wedstrijd.

Sakala hoopt dit seizoen beter te doen als vorig jaar qua doelpunten. "Het voorbije seizoen kon ik af en toe scoren, maar dit seizoen is het tijd om verder te kijken en beter te doen. Het doel is om beter te doen dan 9 doelpunten vorig seizoen."