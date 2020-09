"On part pas sans Belhocine!" - Fans Charleroi euforisch, coach iets minder: "Ik begrijp het niet"

Een half uur na de match en de harde kern van Charleroi wou niet vertrekken uit hun vak vooraleer ze Karim Belhocine hadden gezien. "On part pas sans Belhocine", zongen ze minutenlang. De coach kwam dan maar weer uit de kleedkamer...

Een tevreden coach ook. Hoe kan het ook anders met een historische 18 op 18 voor Charleroi. Felice wie? Karim Belhocine heeft zijn eigen nalatenschap gecreëerd. Maar hem verleiden om over meer te praten? "Ik ben trots op wat we gepresteerd hebben en dit is helemaal de verdienste van mijn groep", zei Belhocine.

"Maar de titel? Nee, daar zijn we niet over bezig. Match per match", antwoordde hij met een huizenhoog cliché. Aandringen had ook geen zin. "Ik begrijp het niet. We zijn zes matchen ver. Waarom zou ik over de titel moeten praten? We zitten in een goeie flow, maar meer niet. Het seizoen is nog heel lang."