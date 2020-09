Noubissi zag een te zwak eerste uur van Beerschot: "Als we dat de hele wedstrijd hadden gedaan"

Marius Noubissi zag weinig bruikbare ballen tegen Charleroi. De Kameroense beer kwam er niet al te veel aan te pas tegen het duo Willems-Dessoleil.

Noubissi zag ook waar het verkeerd liep in de eerste helft. "We waren te zwak in de duels. We wilden wel meer naar voor, maar het lukte niet", zei de aanvaller. "We hebben gestreden tot de laatste minuut. Maar hadden we heel de wedstrijd gespeeld zoals in dat laatste halfuur zat er wel meer in. Dan hadden we iets gepakt."

Hij werd daarin bijgestaan door zijn ploegmaat. "De tweede helft hebben we alles gegeven wat we hadden. Het is niet gelukt, maar wij waren misschien niet allemaal top. Dit was de moeilijkste ploeg waar we al tegen gespeeld hebben", aldus Ryan Sanussi. "Maar goed, zo erg is dit niet. Het seizoen is nog lang."