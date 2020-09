🎥 Comedy capers aan de kust! OHL mag zich terecht boos maken na geklungel van de arbitrage

KV Oostende stevent dan wel af op een vlotte overwinning, maar toen het nog 0-0 stond had de kustploeg wel wat meeval. Thomas Henry verscheen oog in oog met doelman Hubert, maar werd afgevlagd voor off-side.

Onterecht, zo bleek achteraf, want toen de pass vertrok, stond hij nog nipt op de eigen helft en daar kan je niet buitenspel staan. Ten eerste mocht de vlag niet omhoog gaan, ten tweede kon de ref de fase beter laten doorspelen, want nu werd er gefloten voor Henry de trekker overhaalde.

❌ | Het doelpunt van @OHLeuven wordt afgefloten voor buitenspel. De VAR grijpt niet in, want er is geen communicatie met scheidsrechter Christof Dierick. 🧐⁰⁰#KVOOHL pic.twitter.com/BUqrvKssPQ