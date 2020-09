Ongerustheid na blessure van sterkhouder Charleroi, coach geeft meer duiding

Hij was opnieuw belangrijk voor zijn ploeg, maar hij viel ook geblesseerd uit. En dus was er ongerustheid over Ryota Morioka bij Charleroi na de 18 op 18.

In het laatste kwartier moest Ryota Morioka naar de kant om vervangen te worden door Gaëtan Hendrickx. Samen met het tegendoelpunt was dat zowat het enige 'negatieve' aan alweer een topavond voor de Zebra's. Hoopvol "Hij heeft een tik tegen de rug gekregen en had veel pijn. We zullen zaterdag zien hoe het evolueert met die blessure", aldus Karim Belhocine na de wedstrijd. "Na de match leek het al iets beter te gaan, dus dat is een hoopvol beeld", bleef de coach van de Carolo's positief. Bij Charleroi wordt dit weekend ongetwijfeld geduimd, want er zijn belangrijke weken - ook in Europa - op komst.