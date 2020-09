Antwerp-fan Erik Van Looy heeft het wel voor Lamkel Zé: "Ik wil dolgraag dat ze me eens bellen om met hem te praten" en "Ik hou wel van films met verrassende twists en op dat vlak is hij een heel goede film"

Antwerp ontvangt zondagavond Eupen. The Great Old wil na de zege op STVV van vorige week bevestigen. Ook Erik Van Looy, al jaar en dag fervent Antwerp-supporter, hoopt op een goed resultaat.

Stamnummer één zal Eupen, toch een van de revelaties van het seizoensbegin, opzij moeten zetten zonder woelwater Lamkel Zé. De Kameroener wordt voor de tweede week op rij gepasseerd door Ivan Leko.

Van Looy heeft het wel voor de grillige flankaanvaller. "Ik wil dolgraag dat ze me eens bellen om met hem te praten. Er moet toch iemand kunnen doordringen in zijn hoofd", zegt hij in een interview op Sporza.

Entertainment verzekerd

"Het is jammer, want Lamkel Zé is een fantastische voetballer. Hij werd al 10 keer opgegeven, maar werd door Ivan Leko toch weer opgevist voor de bekerfinale. Ik hou wel van films met verrassende twists en op dat vlak is Lamkel Zé een heel goede film."

"Het grootste probleem is dat het verhaal in de kleedkamer op is. Lamkel Zé mag op het veld dan nog technisch en creatief de belangrijkste speler zijn... Het is geen kwaaie jongen, maar zijn karakter matcht niet met het voetbal. Dat is ook jammer voor de ploeg."