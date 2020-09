Debat van de week: hebben de fans zich misdragen en wat nu? (En uw mening over ontslagen voetbalcoaches was heel duidelijk)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag over de supporters. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de voetbalcoaches, die globaal genomen wel erg snel worden ontslaan in de Jupiler Pro League. Ook met de vier die er dit seizoen al werden ontslagen in het achterhoofd was het een duidelijke vraag naar jullie. En het antwoord was duidelijk: bestuurders zijn volgens jullie de hoofdverantwoordelijke. Zelfs de spelers (5%) worden nog als grotere hoofdreden dan de coaches (2%) aanzien, al zijn er ook 1 op 3 onder jullie die de chemie binnen de club belangrijk vinden. Benieuwd of er de komende weken nog ploegen hun coach de laan zullen uitsturen. Bij Moeskroen roerden de fans zich al, ook op andere velden was er het nodige gefluit te horen. Wat met de coronamaatregelen? De fans van Genk kregen de wind van voren nadat ze de coronaregels helemaal niet opvolgden zoals het zou moeten. Vrijdag waren er ook al kritische geluiden te horen vanuit Charleroi. Beiden werden ondertussen ook al op de vingers getikt door de Pro League (lees er HIER nog eens meer over). En ook Ben Weyts kwam al tussen wat Genk betreft. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Hoe moet dit worden opgelost? Iedereen die 'betrapt' wordt onmiddellijk en definitief bannen uit het stadion 83% Verwittigen, waarschuwen, eventueel minder fans toelaten 8% Alle fans uit de stadions houden 3% Gewoon iedereen zelf laten doen wat hij wil 6% Andere mening (laat in reacties weten wat!) 0%