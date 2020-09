Genk en Charleroi worden op vingers getikt door de Pro League: "Ze moeten eerst zelf actie ondernemen"

Terwijl het in de meeste stadions bijna vlekkeloos verliep en de coronaregels van de Pro League goed gerespecteerd werden, waren er in Charleroi en Genk toch valse noten. De Pro League was er alvast niet blij mee en de clubs zullen op de vingers getikt worden.

In Charleroi was er heel wat volk dat op elkaar gepakt zat en ook de mondmaskerplicht werd niet gerespecteerd. Op elke wedstrijd is een match delegate aanwezig en die maakte een rapport op. Ook bij Genk werd zo'n rapport opgemaakt. Het zijn de twee enige clubs die uit de bocht gingen. Bij de Pro League kunnen ze er alvast niet mee lachen. De kans dat enkelingen het verpesten voor alle fans bestaat. "We gaan eerst een waarschuwing sturen naar beide clubs", aldus woordvoerder Stijn Van Bever in een reactie aan ons. "Ze moeten dan eerst zelf actie ondernemen en hun fans sensibiliseren." De sterke man van Charleroi, Mehdi Bayat, vergoelijkte het nog wat, maar de Pro League zal het niet zomaar blauwblauw laten. "Als het nogmaals gebeurt, zullen we andere maatregelen nemen", waarschuwt Van Bever. Om even te herinneren, dit is het (samengevatte) protocol dat de Pro League naar alle clubs stuurde: wachtrijen zijn uit den boze

elke bubbel moet anderhalve meter afstand houden van de andere bubbel

er zullen aparte tijdvakken zijn voor in- en uitstroom

er zal specifieke signalisatie zijn

mondmaskerplicht

ontsmettingsmiddelen zijn gratis ter beschikking

maximaal 400 mensen per afgesloten compartiment