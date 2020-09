"In Youth We Trust": Anderlecht geeft alweer jeugdproduct uit gouden generatie een nieuw contract

Anderlecht geeft jeugd volop kansen en vandaag kondigde het ook de contractverlenging van Anouar Ait El Hadj aan.

De jonge vleugelspeler krijgt vooral dit seizoen veel kansen en ziet zijn prestaties beloond worden met een nieuw contract. De Marokkaanse Belg ziet zijn contract opengebroken worden tot 2024. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder andere Sardella, Doku en Kana.

Ait El Hadj maakt deel uit van de gouden generatie bij Anderlecht. Voetballers geboren in het jaar 2002. Ook Doku, Sardella en Kana zijn in dat jaar geboren. El Hadj is dan ook enorm blij in de voetsporen van zijn ploegmaats te treden.

"Dat we allemaal in de eerste ploeg spelen bewijst dat we een goede generatie zijn. Het is een zeer goed jaar geweest voor mij", was El Hadj opgetogen.

"Toen ik 17 was kwam Kompany naar hier. Hij sprak me aan en zei me dat ik bij de eerste ploeg zou blijven. Het was aan mij om zijn gelijk te bewijzen", gaf de jonge vleugelspeler nog aan.