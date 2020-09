KV Kortrijk waarschuwt supporters voor thuiswedstrijd tegen Antwerp

KV Kortrijk wijst de supporters nog eens op de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn in het Guldensporenstation omtrent het coronavirus.

Want vak I, de statribune waar de spionkop van De Kerels zit, is tijdens deze coronatijden een zitvak. Normaal gezien kunnen er zo'n 3.650 mensen op de tribune, maar nu is dat heel wat minder. "We vragen om neer te zitten en niet recht te staan. We zijn heel tevreden dat we beide tribunes achter het doel kunnen inzetten", klinkt het.

Bij Racing Genk hielden de fans zich niet aan de veiligheidsmaatregelen waardoor ze nog maar de helft van het beoogde supportersaantal mogen ontvangen de komende wedstrijd.

Bij Kortrijk zijn ze duidelijk, als je de regels niet respecteert kan je een stadionverbod krijgen. "Spandoeken en tifo's zijn uit den boze. We roepen onze supporters meer dan ooit op om op een gematigde en statische manier te supporteren."