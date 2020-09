Gaat Essevee bijsturen achterin? Dury geeft duidelijk antwoord

Zulte Waregem staat na zes speeldagen met 6 op 18 in de onderbuik van het klassement. De 0-6 tegen Club Brugge kwam heel hard aan. "Dit is een echte peer", vond ook oefenmeester Francky Dury. Maar of hij iets gaat veranderen achterin?

“De analyse na zes speeldagen? Tegen de grote clubs als Charleroi of Club Brugge schoten we gewoon te kort. Ook tegen Genk en Beerschot schoten we te kort. Het is nu aan ons om te blijven werken. Het is nu aan ons om vertrouwen op te pikken", aldus Dury.

Hebben niet de ruimste kern

"Er is geen excuus, maar we hebben niet de ruimste kern. Dit zijn de beste jongens op training en we moeten niet verwachten dat er vijf nieuwe spelers gaan bijkomen", is hij alvast duidelijk. Er moeten dus niet meteen veel andere namen in de basiself worden verwacht tegen Standard.

Op rechtsachter maakte zeker Cameron Humphreys een slechte indruk: "Waarom Opare niet begon? Omdat hij niet helemaal fit was en ik met De Bock ook al een klein risico nam. Met twee spelers beginnen die niet topfit zijn, dat zou niet goed zijn."