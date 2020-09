Pech voor Club Brugge! Enige zomeraanwinst meteen twee maanden buiten strijd

Club Brugge heeft zich voorlopig nog niet te veel geroerd op de transfermarkt. Enkel de 18-jarige Ibrahima Fofana kwam de landskampioen versterken.

Diezelfde Fofana heeft zich nu geblesseerd en zal een operatie moeten ondergaan. Dat gaf Philippe Clement aan op de persconferentie voorafgaand de stadsderby tegen Cercle Brugge.

"Fofana heeft een blessure opgelopen en een lichte operatie ondergaan. Hij zal een tweetal maanden out zijn. Balanta heeft ook last en is twijfelachtig naar het weekend toe. Dennis heeft opnieuw kunnen trainen."

Dat is jammer nieuws voor de jonge middenvelder. Fofana had al indruk gemaakt op Clement. "Het is iemand met veel kwaliteiten. Hij heeft een goeie motor, snelheid en goeie voeten. Hij moet nog sterker worden maar is natuurlijk pas net 18 jaar geworden. Het is zeker een jongen met potentieel naar de toekomst toe."