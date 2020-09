Genk-voorzitter Peter Croonen: "Thorup moet onze jonge garde beter maken, maar POI blijft een droom"

Jess Thorup is de man die Racing Genk haar identiteit terug moet geven. De Deen werd vrijdag voorgesteld in de Luminus Arena, waar hij eerder op de middag al een training afwerkte met zijn nieuwe groep.

Racing Genk-voorzitter Peter Croonen opende de persconferentie. De voorzitter gaf aan dat Thorup de jongens beter moet maken, maar tegelijkertijd ook resultaten moet halen. "Eerst moet ik Domenico (Olivieri) en Michel (Ribeiro) en de rest van de staff proficiat wensen voor de goede wedstrijd tegen KV Mechelen. Ze hebben getoond dat Racing Genk over een sterke groep beschikt, mét weerbaarheid. Tegelijkertijd werd het duidelijk dat deze groep nog heel wat stappen te zetten heeft", aldus de voorzitter.

"We denken met Jess het juiste profiel in huis hebben gehaald om resultaten te boeken en om spelers beter te maken. Iets wat erg belangrijk is, onze filosofie indachtig. Wij waren danig onder de indruk van zijn werk bij AA Gent. Als voorzitter ben ik dan ook erg blij en trots dat we hem vandaag mogen voorstellen als onze T1."

Er werd veelal gefocust op het ontwikkelen van de spelers. Wat niet wil zeggen dat het resultaat van ondergeschikt belang zal zijn de komende maanden. "POI is nog altijd een droom en de ambitie voor dit seizoen. De komende weken en maanden zal blijken of die ambitie realistisch is", besluit Croonen.