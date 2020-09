Dickson Agyeman:"Bekerwinst met Germinal Beerschot in 2005 was niet het hoogtepunt uit mijn carrière"

Dickson Agyeman was een van de Mannekes die in 2005 landskampioen Club Brugge versloeg in de bekerfinale. Agyeman, die als 20-jarige een kwartier mocht invallen op de Heizel, beschouwt de bekerwinst desondanks niet als hoogtepunt uit zijn carrière.

"Uiteraard is die bekerfinale een fantastisch moment. Een memorabele avond was het, iets dat elke jongen wilt meemaken. Zeker voor een ploeg als Beerschot is zoiets uniek", vertelt Agyeman aan Voetbalkrant.com.

"Ik weet nog dat Marc Brys me een kwartier voor affluiten liet invallen. We stonden 2-1 voor tegen Club Brugge. Ik werd op rechts gedropt. Het enige wat ik moest doen, was de boel dichthouden. De ontlading na de overwinning was enorm."

Misschien enigszins verrassend beschouwt Agyeman deze bekerwinst niet als het hoogtepunt in zijn carrière. "Pas een seizoen later werd ik echt titularis. Het was Jos Daerden die me, na het onstlag van Marc Brys, in de ploeg dropte. Ik scoorde een wereldgoal tegen Standard en speelde in de UEFA Cup tegen het grote Olympique Marseille", mijmert Agyeman. "Nooit speelde ik zelf op een hoger niveau."

Germinal Beerschot hield Marseille zowel thuis als uit op 0-0. In de strafschoppenserie trokken de Fransen aan het langste eind. Onder meer Dickson Agyeman faalde vanaf elf meter.

