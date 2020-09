Hernan Losada trots op zijn spelers: "We zijn blijven knokken tot de allerlaatste seconden"

Beerschot heeft deze middag een vijfde overwinning van het seizoen geboekt. Na een moeilijke wedstrijd haalden de mannen van Losada het met 3-2 van Waasland-Beveren. Daardoor staan ze voorlopig op de tweede plaats in het klassement.

Hernan Losada was na de wedstrijd een tevreden trainer. Hij gaf meer uitleg op de persconferentie. "We waren de wedstrijd begonnen met de intentie om te winnen. We hebben ons na die 0-2 terug in de wedstrijd geknokt en we zijn dan ook blijven zoeken naar de overwinning. Ik ben trots op mijn spelers", aldus Losada.

De trainer van Beerschot had ook veel lof voor zijn invallers. "Ik ben ook trots op mijn invallers. Ze verdienen meer speelminuten, maar ik heb 18 spelers die klaar staan. Het is aan mij om de juiste mix te vinden."