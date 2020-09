Noodlot slaat (opnieuw) toe voor Miguel Van Damme: Kanker opnieuw terug in beenmerg

Miguel Van Damme was nagenoeg hersteld van leukemie en herstelde opnieuw mee met de groep, maar via zijn Instagrampagina had hij opnieuw slecht nieuws te melden.

"Ik ben hier spijtig genoeg weeral met slecht nieuws", opent Van Damme zijn boodschap. "Ik heb mijn resultaten gekregen van mijn beenmergpunctie en daaruit blijkt dat de leukemie terug is in mijn beenmerg."

"Dat wil zeggen dat de behandeling die ik nu krijg niet aanslaat. Er zijn geen andere mogelijkheden meer want heb alle mogelijke behandelingen al gekregen. Het enige wat ze nu nog kunnen doen is me zo lang mogelijk in leven houden tot er later misschien een andere behandeling gevonden wordt", klinkt de harde boodschap.

Zoals altijd klinkt het heel strijdvaardig bij de Cercle-doelman. "Ik ga zeker niet opgeven en ga er alles aan doen om het zo lang mogelijk uit te stellen. Het zal zeer zwaar zijn. Maar zolang er een klein beetje hoop is, is er nog altijd hoop. We moeten er blijven in geloven, dat is het enige dat we kunnen doen", besluit hij.

Van Damme werd in 2016 voor de eerste keer vastgesteld met leukemie. Daarna is hij telkens opnieuw hervallen, nu dus ook. Van Damme werd vrijdag 27 jaar.