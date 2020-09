Kompany heeft er snel 'nieuwe' speler bij: "Na internationale break is hij klaar"

Er was zelfs even sprake dat hij zou stoppen met voetballen, maar Kemar Lawrence heeft de draad bij Anderlecht toch weer opgepikt. "Hij was een verrassing", zegt Vincent Kompany.

Na drie maanden afwezigheid stond hij opeens weer aan de poort. Kemar Lawrence verwerkte de dood van zijn broer, maar liet het intussen fysiek duidelijk niet hangen. In Jamaica moet hij hard gewerkt hebben. Dat zag ook Kompany. "We waren inderdaad verrast door zijn fysieke paraatheid", aldus de coach. "Hij kwam gemotiveerd en sterk terug. Het zal niet lang duren vooraleer hij er weer bij is. Na de internationale break zal hij klaar zijn."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (27/09).