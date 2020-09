Philippe Clement zet boel op scherp: "Vroeger was Cercle meer Cercle, nu meer Monaco"

Zondag staat de Brugse derby op het programma tussen Club en Cercle. "Het is een duel dat vooral nog bij de fans leeft", aldus Philippe Clement.

"Zeker sinds onze verhuis zijn het twee verschillende werelden geworden", aldus Philippe Clement over de strijd tussen Club en Cercle.

Twee verschillende werelden

"Vroeger trainden we op dezelfde site en kwamen we elkaar vaak tegen en werd er al eens geplaagd, nu leeft het vooral onder de fans."

En de coach van blauw-zwart was op dreef op zijn persconferentie: "Vroeger was Cercle meer Cercle, nu is het meer Monaco."