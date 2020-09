Beerschot laat zich niet uit zijn lood slaan: "Toont mentale kracht van deze ploeg"

Voor het vertrouwen binnen de ploeg zal het wel wonderen doen. Een 0-2 ophalen om uiteindelijk nog te winnen. Pierre Bourdin zag alvast dat Beerschot niet snel in paniek raakt.

Al was het even slikken na de snelle 0-2-achterstand. "We waren goed aan de wedstrijd begonnen, maar slikken dan twee goals op de tegenaanval. Dat deed pijn en bracht ons even aan het twijfelen. Maar het toont de mentale kracht en de teamgeest in deze ploeg dat we dat toch nog kunnen ombuigen in een overwinning", aldus de flankspeler.

Bourdin kwam zelf ook tot scoren, maar die goal werd afgekeurd. "Ook het feit dat de invallers het verschil maken, toont de sterkte van dit team aan. Natuurlijk vond ik het jammer dat mijn doelpunt werd afgekeurd, maar ik begrijp wel dat de keepers beschermd worden. Maar uiteindelijk winnen we, en dat is wat telt."