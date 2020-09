Antwerp geeft meer duidelijkheid over dossiers Lamkel Zé en Ivo Rodrigues: "Donderdag weg of vrijdag in selectie"

Het wordt een belangrijke week voor Antwerp. The Great Old gaat nog heel wat versterking aantrekken en er moet ook rekening gehouden worden met een mogelijk vertrek van Didier Lamkel Zé.

Wat met Lamkel Zé? De Kameroener kwam de laatste weken niet meer in het stuk voor. “In zijn geval kan alles", aldus Sven Jaecques in Gazet van Antwerpen. "Hij kan donderdag weg zijn of vrijdag in de kern zitten. We ­rekenen alleszins nog op hem, maar als er concrete interesse is, zijn we bereid te ­luisteren."

Er is wel nog geen concrete interesse voor hem, net als voor Ivo Rodrigues. "We hebben hem laten weten dat we nog op hem rekenen en dat hij, behoudens een of ander monsterbod, van ons niet mag vertrekken."