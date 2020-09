Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 7!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Miguel Van Damme. Niet dat Koffi, Mignolet, Butez of andere doelmannen dit weekend niet van belang waren voor hun team hoor, maar sommige zaken overtreffen nu eenmaal het voetbal op de mat. Alle zestien goalies die dit weekend speelden in 1A denken ongetwijfeld ook aan hem, we willen hem dan ook graag veel sterkte toewensen in moeilijke tijden.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie personen. Simon Deli was matchwinnaar bij Club Brugge, terwijl Vanlerberghe het goed gesloten hield centraal achterin bij KV Mechelen op een plek die eigenlijk de zijne niet is. Busi was een van de beteren voor Charleroi op speeldag 7.

Middenveld

Op het middenveld zetten we met Mercier en Sowah twee pionnen die alweer van belang waren voor promovendus OH Leuven. Met doelpunten en in het geval van Mercier assists konden ze nu ook in de Ghelamco Arena gaan winnen. Ook aan Aster Vranckx (2 goals voor Malinwa) konden we niet onderuit.

Aanval

Op de flanken posteren wet met Dompé (1 doelpunt, 1 assist) en Diatta (alweer erg belangrijk voor Club Brugge) twee kwieke dribbelkonten. In de spits zorgde Brogno in een kwartier voor het verschil voor Beerschot, terwijl Onuachu alweer twee goals maakte in een sterke match voor Genk.

Dat levert dan onderstaand elftal op: