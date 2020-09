Ex-ref snapt beslissing in Cercle - Club Brugge absoluut niet: "Er klopt iets niet"

Opmerkelijke zaak was het in de Brugse derby: een mogelijk penaltygeval tussen Ugbo van Cercle en Deli van Club Brugge. Ook een ex-ref laat zich uit over de zaak.

Ike Ugbo ging over het been van Simon Deli, ref Visser legde de bal meteen op de stip. Maar: de VAR kwam tussen en het feest ging uiteindelijk niet door voor De Vereniging. Geel of strafschop Een bijzondere zaak, vond ook Tim Pots. "Er klopt iets niet", klinkt het in Het Laatste Nieuws over de hele zaak. "De VAR mag tussenkomen bij twee zaken: als de bal werd gespeeld - wat niet het geval is. Of als het over een schwalbe gaat. Dan zou Visser geel moeten geven in plaats van scheidsrechtersbal. Ofwel geef je geel, ofwel blijf je bij je beslissing: strafschop."