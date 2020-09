Charleroi verliest punten bij hekkensluiter: "Er gaan hier nog ploegen punten laten liggen"

Karim Belhocine heeft met Charleroi zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. Op het veld van de hekkensluiter dan nog. Maar hij wou zijn spelers niets verwijten.

Charleroi had ook kunnen winnen als Rezaei het in de slotfase had afgemaakt. "We hebben tegen een Moeskroen in een laag blok gespeeld. We hebben deze week gewerkt aan een aantal dingen en daaruit scoorden we ook. Na de rust was het moeilijker. We kregen ook enkele kansen, maar het zat er niet in", zuchtte Belhocine.

Hij zag ook excuses. "We waren de betere ploeg, maar die wint niet altijd. We hebben de oplossing gezocht, maar niet gevonden. Ook het veld was niet gemakkelijk bespeelbaar. Jammer, we hadden graag willen blijven winnen. Er zullen hier nog ploegen punten laten liggen. Dat ben ik zeker."