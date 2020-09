Transfernieuws en Transfergeruchten 28/09: Gato Alves Dias

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Manchester City haalt verdediger Ruben Dias weg bij Benfica

De zware 5-2-nederlaag tegen Leicester City heeft er niet al te veel mee te maken, want het dossier zat al in de pijplijn. Pep Guardiola had al langer gezien dat er iets scheelde met zijn verdediging. De oplossing: de peperdure Portugees Ruben Dias. (Lees meer)