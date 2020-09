Vanden Borre wil echt 'boswachter' worden: "Dat is misschien wel zijn droombestemming"

Anthony Vanden Borre komt niet meer in aanmerking voor de A-ploeg momenteel en de kans dat dat nog gebeurt, wordt steeds kleiner. Maar het voormalige toptalent heeft nog een toekomst bij de club. Als trainer en daarvoor gaat hij ook zijn diploma halen.

Vanden Borre is van plan de trainerscursus te gaan volgen, weet HLN. Daarna zou hij eventueel opgenomen worden in de staf van de U21 en ook nog matchen spelen, zoals afgelopen maandag. Bij paars-wit zien ze voor hem een rol weggelegd als begeleider die de jonge talenten kan wijzen op de fouten die hij gemaakt heeft.

"De stroper die boswachter wordt", zei Kompany onlangs nog. Ook zijn vader is ervan overtuigd dat hij in die rol iets kan betekenen. "Hij zal niet nog eens in een zwart gat belanden", zegt papa Emile. "Daarvoor heeft mijn jongen te veel doorzettingsvermogen gekweekt. Na zestien jaar in het wereldje kan Anthony de ideale gids voor de jongeren zijn. Dat is misschien zelfs zijn droombestemming."