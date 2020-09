Antwerp leert Bruny Nsimba kennen: "Coronaperiode heeft mij geholpen"

Bruno Nsimba mocht afgelopen weekend voor het eerst starten voor Antwerp en hij leverde meteen een assist af. Bij Antwerp leren ze de jonge knaap nog maar pas kennen.

In een interview met Het Laatste Nieuws stelt de jonge aanvaller zichzelf voor. "Ik doe alles om het te maken, leef continu als een prof. Dat ik de nieuwe Mbokani zou zijn? Ach, dat hoeft niet. We hebben elk onze kwaliteiten. En het begint nog maar voor mij. Ik moet het nog allemaal waarmaken, nog heel veel bevestigen. Ik ben een heel nuchtere jongen, niemand die gaat zweven of zichzelf groter zal maken met praatjes. Ik heb het niet zo graag als m’n vrienden om te lachen ‘oh, daar, de profvoetballer’ zeggen. Ik ben gewoon Bruny."

De vergelijking met Mbokani gaat wel op. Ook Nsimba is snel en sterk. De jonge aanvaller heeft een verleden bij Anderlecht, KV Mechelen en Racing Genk. "Bij Genk vertrekken was ’t beste voor iedereen. Ik heb geen idee of ze plannen hadden met me, ik kende er ook een lastige periode. In ieder geval, ik heb de juiste keuze gemaakt”, weet Nsimba. Wesley Sonck, die als spitsentrainer enkele jaren met hem werkte, noemt hem een “fantastische kerel, waar soms niks mee aan te vangen was”. Een moeilijke jongen is Nsimba echter niet, zegt-ie. “Ik heb wél karakter, en weet wat ik wil. Maar da’s iets anders dan ‘moeilijk zijn’, toch?"

Vorig seizoen was er nog geen sprake van Nsimba, maar door corona kreeg hij plots een kans in de bekerfinale. "In mei, toen de finale normaal plaatsvond, zat ik niet eens in de kern. Bölöni had een paar jongeren even naar de B-kern gestuurd. Covid heeft me dus geholpen. Raar hoe het kan lopen soms, hé?"