Drie laatste deelnemers van CL-groepsfase zijn bekend, wat wil dit zeggen voor Club Brugge?

Woensdag stonden de laatste drie barrageduels voor de groepsfase van de Champions League op het programma. De 32 deelnemers zijn dus bekend en donderdag wordt er al geloot.

Club Brugge is als landskampioen rechtstreeks gekwalificeerd voor de groepsfase en KAA Gent werd in de barrages uitgeschakeld door Dynamo Kiev. Woensdag schaarden de laatste drie clubs zich nog bij de laatste 32: Midtjylland, Krasnodar en Red Bull Salzburg.

Die twee laatstgenoemden komen terecht in pot 3 en de Denen in pot 4 bij Club Brugge. In elke poule komt een ploeg uit poule 1, 2, 3 en 4 terecht. Clubs uit poule 4 kan Club Brugge dus niet treffen.

Poule 1: Bayern, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

Poule 2: Barcelona, Atlético, Man City, Man United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

Poule 3: Leipzig, Inter, Lazio, Atalanta, Olympiakos, Dynamo Kiev, Krasnodar, Salzburg

Poule 4: Mönchengladbach, Basaksehir, Rennes, Ferencvaros, Lokomotiv Moskou, Midtjylland, Club Brugge, Marseille