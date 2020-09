Griekse topclub toont interesse in Anderlecht-youngster

De laatste week van de transfermercato kan nog vuurwerk opleveren. Ook bij Anderlecht is er interesse in één van de youngsters. Francis Amuzu staat in de belangstelling van de Griekse topclub Olympiakos.

Amuzu verlengde half juli nog zijn contract tot 2024, maar moet afrekenen met zware concurrentie op de flanken. Met Mustapha Bundu, Jérémy Doku, Zakaria Bakkali, Anout Ait El Hadj en Yari Verschaeren zijn de plaatsjes daar bijzonder duur. Olympiakos zou volgens zijn entourage wel interesse hebben, maar bij Anderlecht hebben ze nog geen concreet bod binnen gekregen. De 21-jarige winger speelde dit seizoen in drie matchen mee, maar enkel op de eerste speeldag stond hij in de basis.